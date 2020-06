Medidas para conter o avanço da covid-19 em Cascavel serão anunciadas na segunda-feira

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, estiveram reunidos na Prefeitura de Cascavel na tarde desta sexta-feira (5) com representantes de entidades da sociedade organizada.Em pauta, discussões sobre novas medidas de distanciamento social e enfrentamento à covid-19 no município.

Durante a reunião, o secretário expôs o cenário do município em relação à pandemia. Sugestões para aprimorar as medidas de distanciamento foram colhidas a fim de subsidiar as decisões e ações a serem implantadas nos próximos dias.

Entre as entidades que participaram do encontro estavam a Associação Médica de Cascavel, Acic, Sinduscon, Codesc, Sociedade Rural, Sindilojas, Associação de Bares e Restaurantes, Exército, Polícia Militar, Semppro, 10ª Regional de Saúde e HUOP.

As novas medidas serão anunciadas na segunda-feira.