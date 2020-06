Medianeira tem oito pacientes em estado grave com covid-19 no hospital

A situação ficou crítica em Medianeira neste sábado. Oito pacientes estão na ala respiratória em estado grave com corornavírus (covid-19) no Hospital Maternidade e Nossa Senhora da Luz. Segundo o diretor clínico do hospital, Julio Neme, dois estão entubados em situação mais crítica, mas a tendência é de que mais pacientes sejam entubados neste fim de semana.

Segundo Julio, desde abril até o começo de junho foram internados na ala respiratória 35 pessoas, nos últimos 10 dias este número aumentou para 62.

Em casos de sintomas respiratórios ou suspeita da doença as pessoas deverão ligar para a Central da Covid no 45- 9 8821- 4711, como orienta o enfermeiro Ygor Silvero.

Responsável pelo Hospital Maternidade e Nossa Senhora da Luz, Irmã Hilda Rodrigues Silveira, afirmou que está muito preocupada com situação. Segundo ela o hospital tem limitação de leitos e profissionais.

Até a manhã deste sábado (20) o município de Medianeira tinha 348 pessoas em monitoramento domiciliar, destas 86 apresentam sintomas e estão sendo tratadas como casos suspeitos. Dos 87 casos confirmados da Covid-19 e 25 já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados, 54 estão em isolamento domiciliar, 05 em leito clínico e 03 na UTI.

As informações são de Alessandro Kunhaski, do Costa Oeste News.