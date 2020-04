Medianeira confirma três casos da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Medianeira divulgou na manhã desta sexta-feira (3) que o município está com três casos confirmados da covid-19 no município.

Além dos casos confirmados, 117 pessoas em isolamento domiciliar sendo monitoradas pela equipe de saúde e 9 apresentaram sintomas e aguardam o resultado do exame encaminhado para o laboratório do Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná).

Os dois novos casos confirmados são: um homem de 27 anos, que retornou de viagem ao exterior e uma mulher de 43 anos, que viajou para São Paulo. Ambos, desde que chegaram de viagem estão em monitoramento domiciliar, seguindo as recomendações de isolamento social.

Já foram descartados 19 casos suspeitos e 196 pessoas receberam saíram do isolamento.Todos os casos estão sendo monitorados pela equipe de saúde.

Pessoas que voltaram de viagens ao exterior, de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde de Medianeira através dos telefones: (45) 3264-8690 ou 98821-4711.