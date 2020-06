Medianeira confirma mais 32 casos de covid-19

A Secretaria de Saúde de Medianeira confirmou mais 32 casos de covid-19 nesta sexta-feira (26). O município já registra 176 casos confirmados do novo coronavírus.

Outros 593 pacientes estão em monitoramento domiciliar, destas 190 apresentam sintomas e estão sendo tratadas como casos suspeitos.

Dos 176 casos confirmados da covid-19 em Medianeira, 51 já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados, 117 estão em isolamento domiciliar, quatro estão internados em leito clínico e quatro na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Dos casos suspeitos, 179 foram descartados e 894 pessoas receberam alta do monitoramento, pois não apresentaram sintomas após o período de monitoramento domiciliar.



Dos 32 novos casos positivos 15 são do sexo feminino e 17 do sexo masculino, na faixa etária de 19 a 71 anos.



Pessoas que voltaram de viagens de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde através dos telefones: 3264-8690 ou 98821-4711(whatsApp). Estes telefones estão também disponíveis para todas as pessoas que apresentarem sintomas de gripe, para entrarem em contato e ter a devida orientação.