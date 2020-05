Medianeira confirma dois novos casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Medianeira confirmou neste domingo (3), mais dois casos positivos de Covid-19. Somam-se agora, 8 casos confirmados da doença no município. Destes, 6 já estão recuperados.

Os dois novos casos confirmados hoje são um casal, ela com 55 anos, ele 52 anos, eles não têm histórico de viagem, mas receberam a visita da filha e do genro que moram em Foz do Iguaçu.

Os casos são considerados importados, pois tiveram contato com alguém de outra cidade. Ela está bem em casa, em isolamento, e ele foi internado e transferido pra UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Cascavel.

O município tem ainda 10 casos em investigação e já descartou 47 casos.

