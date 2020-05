Maripá vai realizar sessões de cinema drive-in

A Administração Municipal de Maripá por meio do Departamento de Cultura vai realizar sessões de cinema drive-in, onde as poltronas são substituídas por veículos. A ideia foi colocada em pauta pela Administração Municipal em reunião do Comitê Gestor do Plano de Contingenciamento em Saúde do covid-19 realizada na tarde de ontem (21) e aprovada por unanimidade.

Para o prefeito Anderson Bento Maria, esta é uma solução de lazer que tem se tornado cada vez mais comum em todo o país em tempos de distanciamento social. “Já são quase 70 dias desde que emitimos o primeiro decreto com as medidas de contenção ao novo coronavírus dias de muita apreensão e incerteza. No momento pelo qual estamos passando, temos que ser criativos e apostar em novas iniciativas que levem um pouco de alegria e lazer para as famílias, com segurança. Esta é apenas a primeira ideia que estamos planejando organizar”, destaca.

Agora, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto por meio do Departamento de Cultura irá planejar as sessões de cinema drive-in juntamente com o apoio do Setor de Vigilância Sanitária de forma que ocorra atendendo todas as medidas de segurança e prevenção ao coronavírus.