Maripá investiga morte de idoso por suspeita de covid-19

A Secretaria de Saúde de Maripá investiga se um homem de 89 anos, que morava no Distrito de Pérola Independente, morreu por covid-19. Ele faleceu no dia 11 de maio em um hospital particular de Cascavel, com suspeita da doença, mas o resultado inicial de RT-PCR realizado pelo Lacen-PR deu não detectável para Sars-Cov-2.

Porém, no dia 12 de maio (coleta realizada no dia 7 de maio) chegou resultado reagente para anticorpos IgM, significando uma possível infecção recente.

A Vigilância Epidemiológica do Município informa que só tomou conhecimento do caso no dia 13 de maio e que desde então está investigando o caso com a Vigilância Epidemiológica da 20ª Regional de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) – e, assim que elucidado, será dada a devida divulgação.

“A Secretaria de Saúde se solidariza com a família e amigos do falecido e comunica que está realizando todos os procedimentos necessários no sentido de contatar os familiares e todas as pessoas que mantiveram contato direto com o falecido e demais contatos, para cumprimento da quarentena, e garantir a aplicação imediata dos protocolos de segurança necessários para evitar a transmissão da doença”, informa, em nota.

E orienta ainda que, em caso de suspeita ou dúvida sobre o novo coronavírus, a pessoa deve procurar a Unidade de Saúde pelo telefone (44) 3687-1133.