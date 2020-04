Maringá FM lança promoção para incentivar idosos a permanecer em casa

O público idoso está entre o grupo mais afetado pelo coronavírus, mas muitos têm resistência em seguir o isolamento social indicado pela Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos governamentais. Para dar um incentivo a esse público para ficar em casa, a rádio Maringá FM criou a promoção Clube do Vovô: a rádio vai dar um salário mínimo de aposentadoria para o ganhador.

Para participar é preciso que o próprio idoso ou um familiar faça a inscrição pelo WhatsApp da emissora e, depois disso, a qualquer momento o inscrito pode receber uma ligação surpresa da rádio. Se atender falando “Clube do Vovô Maringá FM, passa a fazer parte dos selecionados para concorrer ao prêmio, que será definido por sorteio.

“É um incentivo para que o idoso mantenha o isolamento social, preservando a saúde e diminuindo a chance de termos novas vítimas do coronavírus na cidade”, diz Jany Lima, head de comunicação do Grupo Maringá de Comunicação.

Além da ação para os idosos, o grupo também investiu em programas em outros formatos de entretenimento para incentivar os ouvintes a permanecerem em casa. Uma delas é o tradicional Estúdio Show Maringá FM. O pocket show normalmente realizado no estúdio da rádio com a participação de fãs, agora é feito na casa do artista com o Estúdio Show em Casa – a transmissão é ao vivo no Instagram da rádio.

Já participaram desse formato os cantores Raffa Torres e Lauana Prado. Na próxima semana a atração é Yasmin Santos, com sucessos como “Para, pensa e volta” e “Saudade que fala”. Já no Facebook da Maringá FM a atração é um programa que exibe clipes de versões exclusivas da rádio enquanto bate papo com os ouvintes e fãs dos artistas.