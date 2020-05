Marechal Cândido Rondon confirma um total de 7 casos de coronavírus

No final da tarde desta sexta-feira, dia 22, o departamento de Vigilância Epidemiológica de Marechal Cândido Rondon divulgou boletim onde consta a confirmação de um total de 7 casos de coronavírus no município. Isso porque, a Secretaria Estadual de Saúde homologou mais um teste rápido COVID-19 IGG/IgM, da marca EcoTest. Portanto, a partir de agora, este também passa a integrar os resultados nos boletins.

Recentemente o teste rápido MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM também foi homologado pela Secretaria Estadual de Saúde.

A secretaria de Saúde, Marciane Specht, informou que são pacientes que já estão curados, sem risco de transmissão e foram liberados do isolamento, ou seja, o município não está correndo risco.

Ela também destaca que é importante frisar que o município não está omitindo informações, já que estes casos já haviam sido confirmados há algum tempo. O que acontece, explica a secretária, é que o município segue as notas técnicas do Governo do Estado, que somente na data de hoje, dia 22, liberou a inclusão do teste rápido EcoTest, nos boletins municipais e do Estado.

Ela ressalta ainda que, a partir do momento em que os pacientes foram diagnosticados com sintomas do COVID-19, a secretaria realizou o acompanhamento dos mesmos, que cumpriram todas as determinações de isolamento, para que não tivessem contato com outras pessoas para que o vírus não fosse propagado.

O boletim completo, portanto, trouxe a informação de 2 casos positivos através do PCR; 5 casos positivos através do teste rápido (total de 7 casos recuperados); 57 casos descartados; 3 cas