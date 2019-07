Manjericão: para que serve, propriedades e como usar

O manjericão é uma planta medicinal e aromática também conhecida como Manjericão de folha larga, Alfavaca, Basilicão, Anfádega e Erva-rea, muito utilizada para fazer remédios caseiros para aftas, tosse e dor de garganta.

O seu nome científico é Ocimum basilicum e pode ser comprado em lojas de produtos naturais, feiras livres e em alguns mercados. O manjericão é um arbusto que pode chegar a 60 cm a 1 metro de altura com inúmeras folhas largas e muito aromáticas, que são amplamente usadas na cozinha italiana. A planta possui pequenas flores que podem ser lilás, brancas ou vermelhas.

O manjericão serve para: ajudar no tratamento de tosse, catarro, feridas, problemas de estômago, falta de apetite, gases, aftas, dor de garganta, rouquidão, amigdalite, náusea, verruga, prisão de ventre, cólica, ansiedade, insônia, enxaqueca e picadas de insetos.

As propriedades do manjericão incluem sua ação antiespasmódica, digestiva, vermífuga, antibacteriana, fungicida, inseticida, adstringente, cicatrizante, febrífugo, estimulante, anti-emético, anti-tussígeno e anti-inflamatória.

As partes usadas do manjericão são suas folhas e caules, para tempero de omeletes, ensopados de carnes, peixes, frangos, saladas, sopas, recheios, como ingrediente principal em molho típico italiano, bem como em doces e licores. O manjericão combina perfeitamente com pratos que levam tomate, azeite, limão, carnes vermelhas, massas e queijos.

Para fazer um chá de manjericão, você precisa adicionar 10 folhas de da planta para 1 xícara de água fervente. Deixar repousar por 5 minutos, esperar amornar, coar e beber a seguir.

O manjericão pode ser usado para aromatizar a água, basta colocar alguns galhos dentro de um jarro com água e consumir durante o dia, assim você terá um atrativo a mais para beber água durante o dia.

Os efeitos colaterais do manjericão incluem reações alérgicas, e ele está contraindicado em altas doses durante a gravidez, em crianças com menos de 12 anos e em mulheres em fase de lactação.

Lembramos que qualquer planta pode ser toxica quando ingerida de forma incorreta. Em caso de dúvidas sobre interação com outros medicamentos, consulte sempre um médico antes de ingerir o manjericão.

O manjericão pode ser plantado em vasos de plantas ou terrenos bem adubados e não gosta de frio e geadas, nem calor excessivo, embora goste de sol. Ele não resiste a muitas colheitas, com necessidade de replantio frequente.