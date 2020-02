Mais um passo dado

A união de forças de prefeitos do oeste e do sudoeste com governo e parlamentares federais garantiu mais um passo para a reabertura da Estrada do Colono, que liga as duas regiões. A proposta apresentada em encontro ontem é definir, claramente, toda a sustentabilidade da reabertura, para que os argumentos sejam suficientes para que o anseio dessas comunidades seja atendido.

Após ser envolvido na discussão, o governador Ratinho Junior deu luz a alguns quesitos que podem ajudar substancialmente a comissão. Uma das sugestões apresentadas é já aderir ao título de “bioestrada”, para enfatizar a ideia de que a abertura do Parque Nacional do Iguaçu será sustentável. Outro argumento é o maior controle à pesca e à caça predatória ilegal que hoje acontecem dentro do parque, devido à dificuldade de fiscalização.

Aos poucos, a estratégia começa a ganhar contornos de um projeto bem delineado, planejado e que pode ter sucesso para vencer as barreiras que ainda encontra no Congresso.

Além da união, a articulação política é fundamental para que as conversas avancem. E ela também já está sendo bem trançada.

No ano passado, o grupo conseguiu o aval do presidente Jair Bolsonaro, contudo, desde então o assunto pouco avançou em Brasília. Pior, teve até um recuo, com um parecer contrário à proposta da criação da estrada-parque.

A vontade dos líderes políticos e da própria população que seria beneficiada diretamente com a reabertura do percurso histórico não pode arrefecer, especialmente neste momento em que o caminho parece finalmente estar se abrindo.