Mais um bairro de Foz do Iguaçu terá acesso controlado a partir de quinta-feira

O bairro Cidade Nova, região Norte de Foz do Iguaçu, será o próximo a ter controles de acesso. A medida entrará em vigor nesta quinta-feira (25) e tem por objetivo conter o avanço do novo coronavírus nesta região da cidade. O Decreto nº 28.239, que suspende as atividades não essenciais e implanta o controle de acesso, foi publicado ontem (22) no Diário Oficial do Município.

O bloqueio já existe no Jardim Ipê, onde servidores da prefeitura, órgãos de fiscalização e forças de segurança fazem o monitoramento de quem entra e sai do bairro. Os moradores também recebem orientações sobre o uso obrigatório de máscaras e demais medidas preventivas.

De acordo com o decreto municipal, por até 14 dias ficará proibida a circulação de pessoas no bairro, exceto para aquisição de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene pessoal e produtos veterinários. Os moradores que necessitam trabalhar, ir a consultas médicas ou acompanhar dependentes, poderão sair do bairro, desde que comprovadamente.

Pessoas de outras localidades só poderão acessar o bairro Cidade Nova desde que exerçam funções em atividades consideradas essenciais, como supermercados, mercados e mercearias; farmácias e manipulação de fórmulas; panificadoras e confeitarias; comércio de alimentos para animais e serviço de petshop; distribuidoras de água e gás; serviços de tele-entrega ou delivery entre outros.

Conforme prevê o decreto, fica determinado o encerramento das atividades comerciais, gastronômicas e de serviços às 19h no bairro.

Casos

Considerando o boletim epidemiológico emitido nessa segunda-feira (22), Foz do Iguaçu contabiliza 493 casos de Coronavírus, com predominância de casos com transmissão local e comunitária, e 6 (seis) óbitos. No distrito sanitário Norte, já foram registrados mais de 160 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Perímetro com restrição:

I – Rua Ambrósio Losi com Maria Fritzen Guder e Rua Engenheiro Augusto Araújo;

II – Avenida Garibaldi com Rua Eloi Armando Nedel;

III – Rua Eloi Armando Nedel com a Rua Edésio Fabiano Andrade; e

IV – Rua Edésio Fabiano Andrade com Avenida Tarquinio Joslin dos Santos.

V – Avenida Tarquinio Joslin dos Santos com a Avenida Garibaldi.