Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão-tanque no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de uma tonelada de maconha na noite deste domingo (15) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um caminhão-tanque com placas paraguaias, abordado na BR-277. A pesagem ainda não foi iniciada, mas a estimativa da PRF é de que a quantidade possa se aproximar de 1,5 tonelada.

O motorista abordado, de 42 anos e nacionalidade paraguaia, disse inicialmente que o semirreboque estava vazio, e que iria até Araucária, na Grande Curitiba, para carregá-lo com asfalto.

Não satisfeita com as respostas do motorista, a equipe da PRF resolveu vistoriar o tanque, quando acabou por identificar a presença de fardos suspeitos em seu interior.

Durante a vistoria do veículo, o motorista atravessou a rodovia e conseguiu embarcar em um carro paraguaio, que lhe dava apoio. Seguido por alguns quilômetros, a dupla abandonou o carro, modelo Toyota Runx, e fugiu a pé, pelo bairro Três Lagoas.

Os policiais rodoviários federais fizeram buscas pelas imediações, mas os dois envolvidos ainda não foram localizados. Dentro do carro, que foi apreendido, a equipe da PRF encontrou documentos pessoais.

Após voltar ao posto da PRF, com uso de ferramentas especiais e apoio da concessionária, a lataria do caminhão-tanque foi aberta e os fardos de maconha, identificados.

No momento da apreensão, não houve condições para a retirada de todos os fardos. A PRF encaminhou o veículo carregado com a droga, o automóvel e os documentos apreendidos para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde será feita a retirada e a pesagem da carga ilícita.