Mais de 450 quilos de maconha são apreendidos na Operação Muralha em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal, Exército e BPFron apreenderam 450 quilos de maconha d urante fiscalização de rotina no âmbito da Operação Muralha na quinta-feira (07).

A apreensão ocorreu quando os policiais abordaram um caminhão na ponte Ayrton Senna, no lado Guaíra/PR. Durante a vistoria, foi verificado que o baú estava vazio porém havia uma diferença entre a profundidade do assoalho com a altura do sobressalto do entre-eixo, onde cerca de 463Kg de substância análoga a maconha foram encontrados.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao motorista que foi encaminhado à Polícia Civil de Guaíra – PR com a substância e o veículo para os procedimentos legais cabíveis.

A Operação Muralha, desenvolvida na região de fronteira dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul com o Paraguai, iniciou sua primeira fase no ano em 12/05/19. As ações acontecem nas barreiras fixas montadas em São Miguel do Iguaçu/PR, próximo ao pedágio, e na PR-163 em Guaíra/PR com revezamento de equipes nas 24h do dia. Nas estradas vicinais, lago do reservatório de Itaipu, Rio Paraná e em toda a região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai a Operação Muralha acontece por meio de incursões das equipes volantes de prontidão.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.