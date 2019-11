Mais de 400 milhões de pessoas têm diabetes

No dia 14 de novembro, diferentes ações focarão no Dia Mundial do Diabetes no Brasil e no exterior. A data, instituída pela Federação Internacional de Diabetes (IDF – International Diabetes Federation) e pela OMS (Organização Mundial de Saúde), em 1991, marca a importância da atenção sobre a doença que atinge 425 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 5 milhões de mortes a cada ano.

A escolha dessa data se deve ao aniversário do médico que descobriu a insulina, o canadense Frederick Banting. O Brasil, hoje, é o quarto país no mundo com maior número de pessoas com diabetes – 14,5 milhões de brasileiros convivem com a doença, segundo a IDF, e quase 7 milhões não sabem que têm a doença.

Em virtude da ascendente prevalência do diabetes na população mundial, em 20 de dezembro de 2006 as Nações Unidas tornam, por meio da Resolução 61/225, o 14 de novembro o World Diabetes Day ou Dia Mundial de Diabetes para ser celebrado anualmente a partir de 2007 diante da necessidade global de união para controle e combate à doença que é uma epidemia e elegem o círculo azul como símbolo, por representar o céu que une todas as nações.

A SBD realiza várias ações em todo o País pelo Novembro Diabetes Azul e algumas se destacam, como a Iluminação do Cristo Redentor: no Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, o Cristo Redentor, monumento considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, será o catalizador da SBD para a atenção e ampliação da conscientização sobre Diabetes. A partir das 19h, será iluminado de azul, definida pelas Nações Unidas como a cor do movimento mundial para alertar sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado da doença.

“A ação faz parte do Novembro Diabetes Azul, reinserido em 2018 pela seção de Advocacy da Gestão da Sociedade Brasileira de Diabetes 2018-2019 no calendário oficial do Ministério da Saúde e que representou uma grande vitória dos profissionais de saúde e associações de pessoas com Diabetes, mas requer, ainda, um grande esforço para que a visibilidade seja oficial por parte dos gestores da saúde no nosso país – a prevenção é a estratégia para reduzir os casos da doença”, explica a atual Presidente da SBD, Hermelinda Pedrosa.

Sobre a SBD

Filiada à International Diabetes Federation (IDF), a Sociedade Brasileira de Diabetes é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em dezembro de 1970, que trabalha para disseminar conhecimento técnico-científico sobre prevenção e tratamento adequado do diabetes, conscientizando a população a respeito da doença e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Também colabora com o Estado na formulação e execução de políticas públicas voltadas à atenção correta dos pacientes, visando a redução significativa da doença no Brasil. Conheça o trabalho em www.diabetes.org.br.