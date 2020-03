Mais de 100 mil pessoas estão curadas de coronavírus

O número de pacientes curados do coronavírus chegou à marca de 100 mil nesta terça-feira (24), de acordo com a plataforma online da universidade americana Johns Hopkins, que reúne informações de todos os países com casos da doença.

O número é de pouco menos de um terço dos casos já diagnosticados ao redor do mundo, que já chegaram a 372 mil, de acordo com a última informação.

A China, onde surgiu o novo vírus, já está observando uma queda nos casos há alguns dias. A província de Hubei não registra casos novos da doença há quatro dias e não foram registrados casos de transmissão local no país inteiro nesse período. Já a Coreia do Sul também registrou o menor número de casos novos, com 64.