Mais da metade dos pacientes confirmados com covid-19 em Cascavel não têm histórico de viagem

O novo boletim da Secretaria de Saúde divulgado nesta segunda-feira (27) aponta que mais de 50% (60 pacientes) dos casos diagnosticados com a covid-19 no município não tem histórico de viagem, o que confirma a transmissão comunitária da doença na cidade que está com 77 casos positivos do novo coronavírus.

De acordo com o boletim divulgado, 74 pacientes testaram positivo em exame laboratorial, um paciente teve resultado positivo no teste rápido e dois em teste clínico-epidemiológico. Dos casos positivos 66 estão recuperados e já foram liberados do isolamento domiciliar, três estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), quatro estão sendo monitorados em isolamento domiciliar e quatro mortes foram constatadas.

Outros 15 pacientes aguardam o resultado dos exames, desses, 11 estão internados em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), dois em isolamento domiciliar e dois óbitos.

Já foram liberados do isolamento domiciliar 3.595 pessoas e 282 casos foram descartados. Ainda estão em monitoramento 232 pessoas.

