Mãe e filha são atropeladas e ficam em estado grave

Mãe e filha, de 57 e 26 anos, ficaram gravemente feridas ao serem atingidas por um veículo, no início da noite de hoje (19), na Rua Vicente Machado, esquina com a Rua Erechim, região central de Cascavel.

De acordo com testemunhas, elas haviam acabado de sair de um imóvel e seguiam em direção ao carro delas, que estava estacionado nas proximidades, quando aconteceu o atropelamento. Além do impacto, as duas teriam sido arremessadas pelo veículo. Os danos na parte frontal do carro mostram a força da batida.

A filha, identificada como Ana Clara Prasziewski, sofreu lacerações no rosto e crânio, além de fratura fechada no braço direito. Já a mãe, Terezinha Prasziewski, sofreu um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) grave e precisou ser intubada ainda no interior da ambulância.

Devido à gravidade do estado delas, as duas vítimas foram encaminhadas ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.