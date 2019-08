Maconha e R$ 2,25 milhões em cigarros são apreendidos nesse fim de semana 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesse fim de semana, 504 quilos de maconha e 450 mil carteiras de cigarros contrabandeados durante operações de combate ao crime.

No sábado (3), agentes da PRF, em ronda nas proximidades do Porto Caiuá (MS), Em Alto Paraíso (PR), na BR-487, iniciaram abordagens aos veículos parados, que aguardavam a entrada na balsa. Um homem foi visto correndo em direção a uma vegetação. No carro que ele estava, um Palio, foram encontrados 392 quilos de maconha. O motorista não foi localizado e os itens apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil em Naviraí, para o registro do crime de tráfico de drogas.

No domingo (4), durante fiscalização em Toledo (PR), na BR-163, agentes da PRF abordaram um caminhão que transitava de maneira perigosa e não obedecia as ordens de parada. Após a abordagem, alguns quilômetros, o motorista se apresentou muito nervoso e se colocava em situações de contradição sobre o destino da carga. Foi apresentada aos policiais uma nota fiscal de frango, mas diante das contradições, o compartimento de cargas foi aberto. Dentro, estavam cerca de 450 mil carteiras de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 2,25 milhões. O motorista, de 39 anos, foi detido e encaminhado para a Polícia Federal em Cascavel para o registro dos crimes de contrabando e uso de documento falso, haja vista que a nota fiscal apresentada era falsa.

Ainda no domingo, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), por volta das 8h30, policiais abordaram um Fiat Uno, ocupado por um homem de 21 anos, acompanhado de uma adolescente de 17 anos. Em vistoria, foram descobertos 34 tabletes de maconha dentro das laterais do carro, que após pesados, totalizaram 20 quilos. Ambos não quiseram dar declarações e foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime e do ato infracional de tráfico de drogas. Às 21h15, no mesmo local, policiais deram ordem de parada a um um GM Prisma, que acelerou e tentou atropelar os agentes. Foram efetuados disparos de arma de fogo em direção aos pneus para parar o carro e o motorista perdeu o controle, abandonando o veículo em uma mata, não sendo localizado. No carro estavam 192,8 quilos de maconha, que foram encaminhadas à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu.