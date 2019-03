Maconha é encontrada pela PF em veículo apreendido

Policiais Federais localizaram nesta sexta-feira (15), 13,2 kg de maconha ocultos em um veículo apreendido que já estava recolhido no pátio da Delegacia em Foz do Iguaçu.

O automóvel de placas argentinas foi apreendido por policiais rodoviários federais, no dia 11 de março, na BR-277, com cerca de 190 kg de maconha sendo seus ocupantes presos e o veículo recolhido aguardando destinação pela justiça.

Hoje, com o auxílio de cães farejadores, uma equipe fez uma nova busca no veículo, localizando 20 tabletes ocultos em seu interior.

Esse é um procedimento rotineiro utilizado em veículos e embarcações apreendidas.