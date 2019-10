LSD pelos correios

Após denúncias de que a pessoa de R.F.K.D.S receberia ontem(24), via correio, cartelas da droga LSD, Policiais Civis se deslocaram até sua residência localizada na Rua Visconde do Rio Branco no bairro Neva e após visualizarem a entrega de um envelope para o indivíduo realizaram a abordagem, constatando que no interior do envelope havia 2 cartelas de substância análoga à droga LSD, cada cartela continha 25 selos, totalizando 50 selos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a R.F.K.D.S pelo delito de tráfico de Drogas, sendo conduzido até a Delegacia da Polícia Civil.

Posteriormente a abordagem foi confirmado que o detido é Militar das Forças Armadas, e por isso após a lavratura do flagrante o mesmo foi encaminhado ao quartel do Exército.

Após a prisão de R.F.K.D.S na tarde de ontem, em continuidade as diligências, Policiais Civis da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel tiveram conhecimento que a pessoa de M.B.L. de 22 anos receberia na Agência dos Correios na rua Paraná um envelope com cartelas da droga LSD.

A equipe permaneceu próximo ao local, e após visualizarem o indivíduo com o envelope na mão, realizaram a abordagem e localizaram com o indivíduo R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) em notas diversas, um aparelho de telefone celular e no interior do envelope foi encontrado duas cartelas de LSD com 25 selos cada, totalizando 50 selos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a M.B.L pelos delitos de Tráfico de Drogas e Resistência, sendo o mesmo conduzido até a Delegacia da Policia Civil.

Diligências continuam para verificar se os dois detidos possuem alguma ligação e identificar demais envolvidos.