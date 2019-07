Looks all jeans: como e onde usar a moda retrô

O denim, como o jeans é chamado em inglês, é um tecido extremamente popular no Brasil e no mundo. Tanto que se observarmos por alguns minutos as ruas das cidades, vamos encontrar inúmeras pessoas usando ao menos uma peça jeans, seja calças, jaquetas ou shorts.

O tecido é tão querido e popular mundo afora, que na década de 1990 ficou muito comum a tendência all jeans, isto é, looks inteiramente compostos por peças com este tecido.

Se você acompanha o mundo fashion, sabe que muitas modas retrô voltaram com tudo. Os looks com diversas peças jeans são uma delas. Quer saber como e onde usar essa tendência e ficar super fashion? Temos algumas dicas bem legais para você!

O que é all jeans

Há quem diga que a tendência all jeans é atemporal e clássica e há quem defenda que combinar diversas peças jeans em um único look era um hábito muito comum durante a década de 1990.

O fato é que o all jeans, como já dissemos, não é vestir jeans dos pés à cabeça, incluindo, aí, os sapatos. Na verdade, essa tendência procura mesclar diversas peças com esse tecido.

Então, por exemplo, uma calça jeans, uma camiseta de algodão e uma jaqueta em denim podem sim ser entendidos como um look all jeans.

Quando usar o all jeans

O jeans é um tecido bastante versátil e pode ser usado nas mais diversas ocasiões, desde os eventos mais informais, às situações mais cerimoniosas, com certos protocolos.

Entrevistas de emprego

Uma entrevista de emprego pode ser considerada uma situação mais formal, certo? Mas nada impede que a pessoa use peças de jeans nessa situação, sobretudo se forem lavagens mais escuras, que transmitem um ar mais sério.

É possível combinar, por exemplo, uma calça jeans mais escura com uma camisa mais social. Scarpins e sapatos do tipo mocassim são boas pedidas.

Cotidiano

Se a situação for mais cotidiana, é possível escolher peças com lavagens mais divertidas, como as que lembram o tecido fabricado nos anos 90, por exemplo. Bem mais claro e grosso, esse jeans pode vir também com outros detalhes fashions, como tratamentos de tie dye ou bordados.

Vai ao cinema e quer um look fashion e, ao mesmo tempo, confortável? Aposte, por exemplo, em vestidos jeans e jaquetas oversized. Para deixar o look mais contemporâneo, opte por tênis ou sapatos mais baixinhos.

É válido reforçar que a opção por looks all jeans depende de quão confortável a pessoa está se sentindo com a roupa. Aliás, depende mais do conforto do que de outros fatores. É claro que se o dress code não autorizar o uso desse tecido, então é melhor evitá-lo mesmo, mas essa restrição é muito rara.

Portanto, como dissemos, é perfeitamente possível apostar nas combinações de jeans tanto para as situações do dia a dia quanto para eventos mais sociais.

Como usar o all jeans

Que os looks all jeans combinam diversas peças em jeans você já entendeu, não é mesmo? Mas há regras para misturar as peças? Bem, não há muitas normas não.

Calça e jaqueta

Quer começar com um look discreto? Que tal investir em uma calça jeans com uma jaqueta, no mesmo tecido? Bem, neste caso, é legal se atentar um pouco para os comprimentos e silhuetas. Por exemplo, se a jaqueta for oversized, é mais interessante usar uma calça mais sequinha e justa, como as skinny.

Outra dica legal é pensar nas lavagens. Se você quiser tonalidades mais próximas, pode criar looks monocromáticos. Mas uma peça clara e outra escura são igualmente boas pedidas.

Saia e camisa

A saia jeans é outra peça que está super na moda e é considerada uma roupa must have deste ano. E que tal combiná-la com uma camisa jeans? Neste caso, vale a dica das proporções. Se a saia for mais volumosa e comprida, é legal pensar em uma blusa mais estruturada e de corte mais seco.

Se for uma minissaia, é melhor escolher uma camisa com mais tecido – e não precisa ser necessariamente no comprimento não, pode ser na manga ou na gola, por exemplo.

Agora que você sabe que dá para ficar fashion com looks all jeans, quais peças vai escolher para entrar nesta onda?