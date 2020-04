Lares de idosos são desinfetados pela Sanepar em Umuarama

Quatro instituições que cuidam de idosos em Umuarama passaram por limpeza e desinfeção para ajudar no combate ao novo coronavírus (covid-19). Os trabalhos foram realizados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), no último sábado (25). Entre as instituições atendidas estão a Pousada Renascer, Pousada Luz e Vida, Pousada Vida Nova e Lar São Vicente de Paulo. A ação foi iniciada tão logo terminaram os mesmos procedimentos nas imediações dos hospitais do município.

O gerente geral da Sanepar para a região Noroeste, Sergio Portela, destacou a parceria entre a Sanepar e os órgãos do Governo do Estado e ressaltou a importância deste trabalho nas instituições que cuidam dos idosos. “Nestes locais estão aqueles que compõem o maior grupo de risco da pandemia. O trabalho das nossas equipes propicia uma segurança a mais para evitar que o coronavírus chegue até essas pessoas”, disse Portela.

Zélia Serraldo é coordenadora do Lar São Vicente de Paulo, que possui atualmente 70 internos e 40 funcionários. Ela conta que desde o dia 12 de março a instituição tem adotado diversas ações de isolamento, como suspensão de visitas e intensificação dos processos de desinfecção. “A ação realizada pela Sanepar ajudou muito para garantir que a gente continue com um ambiente seguro e longe do coronavírus. Ela soma com as várias medidas que estamos desenvolvendo na instituição, além de reforçar a percepção dos nossos internos sobre a gravidade da pandemia”, enfatiza Zélia.