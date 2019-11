Jovem morre em grave acidente na BR-369

Um jovem de 20 anos, identificado como Leonardo Zielinski, morreu em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (1°), na BR-369, em Corbélia. Leonardo dirigia um Fiat Uno, com placa de Braganey, que colidiu frontalmente com um caminhão-baú. O jovem foi socorrido por uma equipe da Viapar, concessionária que administra o trecho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O acidente foi registrado por volta das 3h30, no quilômetro 505. O condutor do caminhão relatou à equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que ele trafegava no sentido Corbélia/Cascavel, quando ocorreu a colisão com o Uno, que transitava sentido Cascavel/Corbélia e que invadiu a pista contrária.

Com a batida, o carro se partiu ao meio e ficou completamente destruído. Partes do veículo ficaram espalhadas pela rodovia. Já o caminhão teve a parte frontal danificada. As causas do acidente ainda não foram identificadas, mas a suspeita é de que Leonardo possa ter dormido ao volante.

O IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel foi mobilizado para fazer o recolhimento do corpo.

O condutor do caminhão não ficou ferido. O passageiro, de 45 anos, ficou preso às ferragens. Apesar disso, ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu a uma unidade hospitalar de Cascavel.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel também prestaram apoio à ocorrência.

Leonardo era morador de Braganey e cursava agronomia em uma instituição de ensino particular de Cascavel. Leonardo é filho do vice-prefeito da cidade, onde foi decretado luto oficial.