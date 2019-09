Jovem é baleado na nádega, em Cascavel

Um jovem de 20 anos foi atingido por um tiro na nádega durante uma briga, na madrugada deste domingo (8), em Cascavel.

Ele foi atendido pelos socorristas do Siate na Rua Europa, no Bairro Morumbi, mas relatou à Polícia Militar, que também esteve no local atendendo a ocorrência, que foi alvejado enquanto estava em outro local, num bar nas proximidades.

A vítima, identificada como Jonathan Dias, de 20 anos, fugiu correndo e relatou ainda que o atirador tentou acertar seus pés. O projétil certeiro atingiu a nádega esquerda do jovem socorrido, que entrou caminhando na ambulância. O ferimento não apresentava orifício de saída.

Jonathan foi encaminhado à casa hospitalar e a polícia seguiu em diligências para identificar o autor dos disparos, de posse de informações repassadas pela vítima.

Confira o vídeo feito pela equipe de reportagem no local do incidente: https://www.facebook.com/JornalOParana/videos/537309143745117/