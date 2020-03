Itaipulândia suspende aulas da rede municipal a partir de quinta-feira

Um decreto foi emitido nesta terça-feira (17) pelo município de Itaipulândia suspendendo várias atividades da administração municipal em função da pandemia do Coronavírus. O decreto foi determinado pela Prefeita Cleide Prates em conjunto com as Secretárias de Educação Marli Basso e Márcia Tack Parizotto.

Desde esta terça-feira, todas as atividades que envolvem a Terceira Idade estão suspensas e a equipe da Secretaria de Saúde está acompanhando as determinações dos governos Estadual e Federal no tocante à novas orientações.

Por outro lado, a Prefeita anunciou também a suspensão das aulas na rede municipal de ensino atingindo as Escolas e os CMEIs a partir de quinta-feira (19). Da mesma forma, as atividades que envolvam os setores culturais e esportivos e que provoquem a aglomeração de pessoas seguem a mesma orientação.

As suspensões são por tempo indeterminado.

Fonte: Cidades do Oeste / Assessoria