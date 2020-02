Ipea eleva crescimento do PIB do setor agropecuário

Brasília – O PIB (Produto Interno Bruto) do setor agropecuário no País deve apresentar crescimento maior do que o previsto para 2020. O Ipea (Instituto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revisou as previsões para este ano. O setor deve ter alta de 3,4% a 4,15%. A estimativa anterior do Ipea era de crescimento de 3,2% a 3,7%, respectivamente.

De acordo com o Ipea, a alta nos cenários para a safra 2019/2020 representa forte aceleração da atividade do setor em relação ao ano passado, quando o crescimento foi de 0,7%, de acordo com a estimativa do instituto.

Segundo o estudo, nos dois cenários, o componente que mais deve contribuir positivamente para esse resultado é a lavoura. A estimativa é de que a lavoura cresça acima de 3,9% devido principalmente ao crescimento esperado nas produções de soja e café.

No caso da soja, que é o de maior peso na lavoura, as previsões indicam que a produção deve crescer entre 7,1% (segundo a Conab) e 8,7% (de acordo com o IBGE).

Para a pecuária, as estimativas indicam crescimento de 3,5% neste ano, com destaque para suínos, com alta de 4,5%. O segmento de bovinos deve crescer 3,5% e de aves, 2,1%.