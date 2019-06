Ipardes apresenta estudo sobre cidades pobres

Durante a reunião do secretariado dessa terça-feira (18), o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) apresentou um estudo sobre as cidades do Paraná com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). A iniciativa listou 45 municípios com indicadores abaixo da média estadual, levando em consideração critérios como taxa de mortalidade, abandono escolar e emprego formal.

O levantamento servirá como parâmetro para investimentos do governo do Estado nessas regiões, tendo como premissa a elevação das condições de vida da população.

Um dos projetos, em fase final de elaboração, visa criar facilidades tributárias para que novas empresas se instalem nessas áreas, com taxas mais convidativas em relação às demais cidades do Paraná. “O Poder Público precisa trabalhar com dados, métricas, para evoluir de maneira correta”, afirmou o governador.