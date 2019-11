Informe da redação do dia 14 de novembro de 2019

Presentão de aniversário

Quinta maior cidade do Paraná, Cascavel comemora nesta quinta-feira (14) 68 anos de emancipação político-administrativa. E uma boa notícia para os servidores municipais. O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou ontem que fará o pagamento integral do 13º salário do funcionalismo municipal no dia 2 de dezembro. “Já estamos confirmando o pagamento do 13º salário, em parcela única e integral, para que os nossos servidores possam fazer seu planejamento financeiro e também se prepararem para as festas de fim de ano”, disse Paranhos. São R$ 31,3 milhões que serão injetados na economia local, além dos R$ 30,7 milhões dos salários de novembro.

Olhem esta

A Justiça do Trabalho proibiu a transferência de funcionários que Itaipu planejava fazer de Curitiba para Foz. A juíza Christiane Bimbatti, de Curitiba, disse que a binacional não justificou o motivo das transferências e que é “retórica e genérica” a tese de que a medida visa conter gastos.

Não foi ela

Mas antes que joguem pedra na namorada de Lula, não é culpa dela a decisão da Justiça. Na verdade, Rosângela da Silva, a Janja, já acertou sua demissão na Itaipu, pois vai morar com “love”. Janja está na empresa desde 2005, contratada pelo então presidente petista Jorge Samek (a pedido de Lula) com módico salário de R$ 20 mil mensais. A informação é do Estadão.

Férias

Terça-feira foi seu último dia de trabalho, mas seu desligamento só ocorre em janeiro. Até lá, Janja poderá usufruir da bonificação a que tem direito e à antecipação das férias. Em Itaipu, o empregado com mais de dez anos de casa tem direito a férias de 30 dias úteis, e não 30 dias corridos como os pobres mortais.

Candidatos fortes

A série de entrevistas de líderes partidários organizada pela ADI (Associação dos Diários do Interior) traz a deputada Maria Victoria dizendo que o PP quer disputar prefeituras e cadeiras nas Câmaras Municipais em todo o Paraná. Clique AQUI e leia a entrevista.

Palotina

Em Palotina, a Câmara aprovou o Orçamento de 2020 do Município, com valor projetado em R$ 157,821 milhões. Também foi aprovado o PPA (Plano Plurianual) 2020-2023.

Quadro Negro

O Tribunal de Justiça do Paraná negou recurso da defesa do ex-deputado federal Valdir Rossoni (PSDB) em ação da Operação Quadro Negro, que apura desvio milionário de obras em escolas estaduais. A defesa de Rossoni dizia que não havia provas de crime de improbidade administrativa (mau uso do dinheiro público). O ex-parlamentar responde a 11 ações judiciais desse caso e teve R$ 4 milhões em bens bloqueados.

Planejamento

A Acit, o Comdet e IDR-Oeste receberam a Análise da Estrutura Produtiva do Município de Toledo, estudo coordenado pelos professores Carlos Alberto Gonçalves Junior e Ricardo Luiz Lopes com o objetivo de servir de base para o planejamento estratégico do Município. Com base nos dados, é possível identificar quais setores de atividade econômica são mais propensos a aumentar seu PIB, a geração de emprego/renda e o quanto desse resultado permanece no Município.

Missão na Europa

O governador Ratinho Junior lidera a partir de segunda-feira (18) uma missão internacional que passará pela Espanha e França. Ratinho Junior vai apresentar os potenciais econômicos para atração de novos investimentos ao Paraná, além de conhecer soluções inovadoras nas áreas de transporte e energia. A agenda inclui visitas a empresas espanholas, à Smart City Expo Barcelona, além da realização da quarta edição do Paraná Day em Madri na quarta-feira (20). Ele encerra o tour na sexta-feira (22), com a participação do governador no Festival da Seda de Lyon, na França.