Informe da redação: Dengue no Paraguai, Multas de Requião, Gabinete militar e as diárias de viagens

Até tu, Marito!

A situação da dengue também está crítica no vizinho Paraguai. Tanto que até o presidente Mario Abdo Benítez pode ter sido pego pelo mosquito Aedes aegypti. Em visita a Alto Paraná para inaugurar uma ponte entre Minga Guazú e Hernandarias esta semana, Marito passou mal e abandonou os compromissos para voltar a Assunção. “São sintomas inespecíficos e foram feitas provas laborariais de sangue. Em nenhum momento o mandatário perdeu a consciência, só esteve sonolento. Pelo momento, os sintomas indicam um quadro infeccioso”, disse o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, em entrevista coletiva à imprensa, já em Assunção. Os resultados dos exames devem sair nesta quarta-feira.

Epidemia

Só nas duas primeiras semanas deste ano houve cerca de 7 mil notificações de casos suspeitos de dengue, com duas mortes confirmadas, ambas na região de Assunção. O Ministério da Saúde do Paraguai alertou que o pico da epidemia se dará nos primeiros dias de fevereiro.

Multas de Requião

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) reprovou as contas de 2016 do MDB estadual, gestão do então senador Roberto Requião, por pagamentos irregulares de multas. O Tribunal determinou a devolução de R$ 500 mil, a suspensão de um mês do fundo partidário e mais 10% de multa em cima do valor. Nada disso pode ser pago com dinheiro do fundo partidário, como foi feito antes. As informações são do Blog Contraponto.

INSS em foco

Enquanto o governo duela na Justiça pela liberação de 7 mil militares da reserva para a força-tarefa que visa ajudar a acabar com a fila de 2 milhões de pessoas no INSS, uma auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) acaba de revelar que o quadro é ainda pior: o INSS precisa de 13,5 mil servidores para atender os requerimentos dentro do prazo e zerar o estoque de pedidos. Desde julho de 2019 o INSS sabia da situação.

Transformação

A Jucepar (Junta Comercial do Paraná) era conhecida nacionalmente como uma das mais ineficazes do País. Para abrir uma pequena empresa levava em média duas semanas. Agora, o governador Ratinho Júnior comemora o fim da fila de espera de mais de 4 mil processos de abertura de empreendimentos. “A fila está zerada. Agora há casos de abertura de empresas em 12 minutos”, assegura.

OAB x BNDES

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) quer informações do BNDES sobre a auditoria para investigar a caixa-preta do banco que custou R$ 48 milhões. O valor foi pago a um escritório estrangeiro, o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que subcontratou um brasileiro, o Levy & Salomão. A assessoria do BNDES informou que o relatório de oito páginas é um resumo crítico da auditoria e que outro parecer, “mais robusto”, foi entregue às autoridades. A auditoria concluiu que nada havia de errado nas oito operações com a JBS, o grupo Bertin e a Eldorado Brasil Celulose, realizadas entre 2005 e 2018.

Gabinete militar

De janeiro a outubro de 2019, a Assembleia Legislativa do Paraná gastou R$ 328 mil em diárias de viagem, sendo que R$ 150,6 mil corresponderam ao gabinete militar (45,9% do total). Esse gabinete é composto por policiais que, entre outras funções, escoltam o presidente da Casa em deslocamentos. Os dados estão no Portal da Transparência. No total, o valor ficou 31,2% menor que em 2018, ano de eleições.