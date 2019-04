Influenza: 1ª etapa fecha com 26,5% de vacinados

A primeira etapa da 21ª Campanha Nacional contra Influenza 2019 – que priorizou crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas – chegou ao fim ontem (18) com apenas 7 mil pessoas imunizadas em Cascavel, o que representa 26,5% da meta para essa fase, que era de imunizar 26.902.

Em sete dias de campanha, das 22.793 crianças esperadas, apenas 5.881 foram protegidas contra a gripe até o meio-dia; 1.074 gestantes (meta de 3.529) e 193 puérperas (mães com até 45 dias após o parto – meta de 580). “A adesão continua muito aquém do esperado”, lamenta a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cristina Carnaval.

Ela reforça que é importante que os grupos prioritários façam adesão o mais cedo possível, de forma a garantir proteção contra o vírus da gripe antes da chegada do frio.

2ª etapa começa segunda-feira

A segunda etapa de vacinação começa segunda-feira, dia 22 de abril, com a mobilização de todos os grupos prioritários previstos na Campanha, e segue até 31 de maio. No dia 4 de maio, um sábado, será realizado o Dia D de mobilização em todo o Brasil e também em Cascavel, com abertura das unidades de saúde.

A partir de segunda (22), além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, também podem receber a vacina pessoas com 60 anos ou mais de idade; trabalhadores da saúde; professores das escolas públicas e privadas; povos indígenas; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Além da meta da primeira etapa, os grupos incluídos na segunda representam mais 68.569 pessoas. Ao todo, a meta em Cascavel é de imunizar 95.471 nas duas fases.

Sala de Vacinação para adultos

Além das unidades de saúde, a Secretaria de Saúde abrirá – a partir de segunda-feira (22) – uma sala de vacinas na sede do PMI (Programa Municipal de Imunização), localizada à Rua Presidente Kennedy, 2.546, atrás da Floricultura Catarinense, no Bairro Coqueiral.

Nesta sala, a vacinação será apenas para grupos prioritários com idade a partir de 14 anos completos. Não serão atendidas crianças. O local funcionará das 7h30 às 12h30 e das 13h às 18h, com atendimento por ordem de chegada. Serão distribuídas 150 senhas pela manhã e mais 150 no período da tarde.