Índice de Confiança do Consumidor cai após duas altas seguidas

O índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 89,4 pontos. Medido pela Fundação Getúlio Vargas, ele (FGV) recuou 0,3 ponto, após duas altas consecutivas nos últimos meses.

Segundo a FGV, a situação econômica futura foi o quesito que mais puxou o ICC para baixo. O índice de confiança ficou em 114,3 pontos, caindo 1,5 ponto. Já o indicador que mede a satisfação do consumidor com o momento atual subiu 0,8 ponto, chegando a 83,1 pontos.

Outubro registrou ainda uma queda de confiança nas classes econômicas com menor poder aquisitivo.

A maior contribuição para a queda ficou com as famílias que ganham até R$ 2,1 mil mensais. Por sua vez, o ICC das famílias com rendimentos acima de R$ 9,6 mil subiu 1,6 ponto, estabelecendo 94,4 pontos.