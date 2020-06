Inauguração do Posto de Atendimento Avançado do Patronato em Toledo

O município de Toledo contará com um Posto de Atendimento Avançado voltado aos egressos do sistema penitenciário, monitorados e prestadores de serviço à comunidade.

O espaço está instalado na sala 7, no segundo piso do terminal rodoviário da cidade, e sua inauguração está marcada para quinta-feira (04), às 9h, com a presença de lideranças do Departamento Penitenciário (Depen).

O local conta com o apoio dos seguintes parceiros: Prefeitura Municipal, Unioeste – Campus Toledo, Cadeia Pública Plena de Toledo.

Atendimento – O espaço deverá atender mais de 700 assistidos do sistema penitenciário, atuando como órgão fiscalizador, e ainda realizará parcerias com empresas e encaminhamentos dos prestadores de serviço à comunidade.

Futuramente o local contará com a parceria do Conselho da Comunidade para desenvolver a reintegração do assistido à sociedade.