Importação maior de trigo

Apesar da oferta elevada de trigo no segundo semestre de 2018 e das expectativas de maiores estoques de passagens, as importações de trigo seguem firmes. De acordo com pesquisadores do Cepea, a qualidade do produto colhido ano passado ficou abaixo da expectativa, justificando a necessidade de importação, mesmo com as cotações externas em alta.

Segundo a Secex, em março foram importadas 659,53 mil toneladas do grão, volume 8,9% superior ao de fevereiro e o maior desde julho de 2018. Desse total, 91,5% vieram da Argentina, 4,3% do Paraguai e 4,2% dos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo em que ocorrem as importações, o excedente interno favorece as exportações. Em março, foram exportadas 125,27 mil toneladas, tendo como principais destinos a Indonésia e as Filipinas.