Idoso morre minutos antes de ser transferido para o HU

Nelson Antônio Muller, 83 anos, morreu no fim da tarde de hoje (30) na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Tereza do Oeste. O filho Lademir Muller, conta que o pai foi levado ao local na segunda-feira (26) e a equipe de saúde afirmava que não era necessária a transferência dele para o hospital. “Quando chegou na Unidade meu pai estava com sintomas de pneumonia, anemia e além de fraqueza no coração que ele já tinha. E desde até hoje ele só ficou no soro e oxigênio. E nós esperando transferirem ele pro HU (Hospital Universitário) de Cascavel, onde tem aparelhos e condições melhores pra atender ele, que já estava bem debilitado”, afirma o filho.

Na tarde desta sexta-feira, diante da piora do quadro do pai, Lademir procurou o Ministério Público para que auxiliasse na transferência para Cascavel, já que não havia clique no Complexo Macro Regulador do Consamu solicitando a transferência. Por meio do Promotor de Saúde Pública, Angelo Mazzuchi, a transferência imediata por meio do clique como vaga zero foi solicitada, mas quando a ambulância do Samu chegou à Santa Tereza, o idoso que teve uma piora e precisou ser entubado acabou morrendo antes mesmo de ser colocado na ambulância. “Meu pai estava muito mal e só foi entubado porque minha esposa pediu. É muito triste isso, você ver seu pai morrendo e não poder fazer nada”, lamenta emocionado Lademir.

A família deve procurar a polícia para a identificação de possível negligência no tratamento do idoso.

Já o Ministério Público vai solicitar o prontuário do paciente e caso haja algum erro grave ou falha no protocolo a ser seguido nesses casos o Conselho Regional de Medicina deve ser acionado.

A reportagem não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde de Santa Tereza, nem com a Unidade de Saúde onde o idoso estava internado.