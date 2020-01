Idoso leva dois tiros no Paulo Godoy em Cascavel

Um idoso foi atendido pelos socorristas do Siate após ser atingido por dois disparos de arma de fogo numa lanchonete na Rua Apinajés na região do Paulo Godoy no Bairro Santa Cruz na manhã desta sexta-feira (31).

De acordo com informações apuradas no local, ele estava sentado numa das mesas da lanchonete quando um motociclista passou na frente do local atirando.

A vítima foi identificada como Valdemar da Silva Ferreira, de 66 anos e teve uma perfuração na mão esquerda e outra no ombro. Ele foi encaminhado para atendimento no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

A Polícia Militar faz buscas pelo atirador. A Polícia Civil investiga o caso.