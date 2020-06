Idoso de 81 anos é o 10º óbito de vítima da covid-19 em Foz do Iguaçu

O município de Foz do Iguaçu informou décimo óbito de paciente vítima do novo coronavírus, ocorrido às 5h45 desta segunda-feira (29). O idoso, de 81 anos, estava internado na UTI da ala covid do Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o dia 12 de junho.

O paciente deu entrada na unidade hospitalar via Samu, já em estado grave. Ele apresentava fraqueza, febre, falta de ar e não conseguia se locomover. O exame RT-PCR coletado pelo hospital testou positivo para a covid-19.

O idoso era hipertenso, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e fazia uso de oxigenoterapia domiciliar, que o auxiliava no quadro respiratório.

O Hospital Municipal seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina o Ministério da Saúde. Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da covid-19 não são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu e o Hospital Municipal Padre Germano Lauck lamentam profundamente a morte do cidadão iguaçuense e se solidarizam com familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.