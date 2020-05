Idoso com suspeita de covid-19 morre em Boa Vista da Aparecida

O boletim emitido nesta terça-feira (19), pela Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista da Aparecida informou que uma morte foi registrada com suspeita da covid-19.

O material para o exame foi coletado e enviado ao Lacen (Laboratório Central) do Paraná para confirmação da suspeita; o resultado deve chegar em 48 horas.

O homem considerado idoso (65 anos) sofria de problemas pulmonares, e estava internado no Hospital Municipal. Por se tratar de período de pandemia do novo coronavírus, os protocolos técnicos orientam para caracterizar como suspeita da doença; e a causa da morte será confirmada ou descartada após o resultado do exame que será emitido pelo Lacen.

No mesmo boletim emitido na manhã desta terça-feira (19); os casos suspeitos somam sete, e dois casos aguardam confirmação de exames laboratoriais, (dentre eles o exame que confirmará ou descartará se o óbito registrado foi em decorrência da covid-19 ou não).