IAP alerta para queimadas em terrenos baldios

O IAP (Instituto Ambiental do Paraná) alerta que a prática de queimadas em terrenos baldios é crime ambiental, com direito à multa que varia de R$ 1 mil por hectares ou fração de até R$ 6 mil.

O órgão faz o alerta por conta do grande número de registros desse tipo de atividade ilegal no Estado do Paraná. O objetivo também é prevenir que essas ocorrências tomem proporções maiores e fujam do controle.