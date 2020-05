O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunicou na manhã desta segunda-feira (4) que foi admitido mais um paciente com exame positivo para covid-19.

A mulher, de 67 anos, foi transferida de Assis Chateaubriand, através da regulação da Central da Leitos para o HUOP. Ela foi recebida na Ala covid-19, neste domingo (03), está em ventilação mecânica com todas as orientações e precauções repassadas às equipes.