HUOP abre vagas para contratação temporária de profissionais de saúde

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) está contratando cerca de 100 profissionais temporários. São vagas para diversas especialidades, sendo Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Técnico Administrativo e Técnico de Laboratório.

Existem hoje duas modalidades abertas para contratação.

O Processo Seletivo Simplificado está com provas marcadas para 05 de julho. A remuneração varia de R$ 2.660,40 à R$ 4.566,94. O edital está disponível no site www.unioeste.br/concursos. As inscrições estão abertas até o dia 28/06. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 29/06, com valores para funções de nível superior de R$ 150 e de nível médio, R$ 100. Os candidatos serão submetidos à prova escrita, em 05 de julho, e prova de títulos. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de julho.

A Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos – COGEPS, da Unioeste, está a disposição para eventuais dúvidas pelos candidatos, através do telefone: (45) 3220 – 3099, ou pelo e-mail: cogeps@unioeste.br.

Com vagas para Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos, segue aberto também o Chamamento Público para contratação de servidores. O candidato deve preencher todos os requisitos do edital, e ser habilitado após aprovação dos documentos apresentados. Caso tenha dúvidas, é só entrar em contato com o setor através do e-mail: chamamento.huop@gmail.com, ou pelo telefone: 3321-5169.

A contratação foi autorizada pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, para garantir o atendimento de pacientes com Covid-19. O Huop é referência para atendimento de pacientes com covid-19. Atualmente são 40 leitos exclusivos para atendimento de pacientes com a doença, sendo 20 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 de enfermaria.