HU confirma morte de mulher por covid-19

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel acaba de divulgar nota informando a morte de uma paciente confirmada com covid-19. Ela foi transferida de Assis Chateaubriand na noite de segunda-feira (27) já em estado grave e com resultado do exame positivo para a doença.

A paciente, de 74 anos, foi recebida na Ala Covid-19 pela equipe multiprofissional especializada. A mulher evoluiu a óbito na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a Secretaria de Saúde de Guaíra, a paciente era do Município, tinha histórico clínico de hipertensão e cardiopatia. Ela foi atendida pela UPA na data de 15 de abril, recebendo encaminhamento para internamento no dia 20 de abril.