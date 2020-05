HU confirma mais 5 casos positivos de covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica que mais cinco pacientes tiveram resultado de exame positivo para Sars-Cov-2. Dois deles continuam internados na Ala Covid-19, sendo um homem de 41 anos e outro de 55 anos, internados desde o dia 21/05 e 22/05 respectivamente.

Outros dois pacientes, uma mulher de 38 anos, e um homem de 43 anos, chegaram na unidade hospitalar no dia 21/05 e receberam alta no dia 22/05. A quinta paciente, de 23 anos, deu entrada na unidade no dia 22/05 e recebeu alta no dia 24/05. Todos os novos pacientes com exame positivo são moradores de Cascavel. Ao todo, a Ala Covid-19 recebeu 29 pacientes que tiveram a confirmação da doença através do exame entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

BOLETIM COVID 27-05