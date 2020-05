HU confirma mais 5 casos positivos de covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) divulgou boletim confirmando que mais cinco pacientes testaram positivo para Sars-Cov-2. Destes, três pacientes, moradores de Cascavel, seguem internados na Ala Covid-19, sendo uma mulher, de 33 anos, um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 59 anos.

Estes foram admitidos na unidade no dia 24/05. Outro paciente, que não é morador de Cascavel, um homem de 59 anos, continua internado na ala desde o dia 25/05. Já a quinta paciente, uma mulher, de 45 anos, moradora de Cascavel, foi admitida na Ala no dia 23/05 e recebeu alta no dia 26/05.

Ao todo, a Ala Covid-19 recebeu 34 pacientes que tiveram o exame entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen) com resultado positivo para coronavírus.