O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica que mais três pacientes tiveram o exame positivo para Sars-Cov-2. Os três pacientes são de Cascavel e seguem internados na Ala Covid-19: um homem, de 55 anos, admitido no dia 28/05; uma mulher, de 56 anos, admitida no dia 31/05, e um homem, de 64 anos, admitido no dia 31/05. O exame que confirma a doença foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

Confira o boletim desta terça-feira 02-06