O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica que mais dois pacientes teve o exame positivo para Sars-Cov-2. O primeiro paciente, tem 51 anos, é morador de Cascavel, e deu entrada na unidade hospitalar no dia 25/05. O segundo paciente, também com idade de 51 anos, e morador de Cascavel, deu entrada no dia 26/05.

Ambos continuam internados na Ala Covid-19. O exame foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

BOLETIM COVID 29-05 HU