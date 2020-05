Hotéis de Foz do Iguaçu retomam as atividades após 50 dias fechados

Após 50 dias fechados por causa do novo coronavírus, os hotéis de Foz do Iguaçu retomam as atividades a partir desta segunda-feira (11). A reabertura é resultado do plano de retomada do turismo e dos protocolos de segurança sanitária.

Os meios de hospedagem estão autorizados a reiniciar as atividades, neste 11 de maio, para viajantes de negócios e por motivos particulares, apenas no dia 10 de junho estará permitida a hospedagem de turistas. Em ambos os casos, é necessário cumprir os protocolos de segurança sanitária estabelecidos em decreto municipal, tendo também que assinar o Termo de Responsabilidade Sanitár.