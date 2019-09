Horóscopo semanal de 7 a 14 de setembro

Áries

Nesta semana você terá bastante disposição para resolver seus problemas diários. Talvez receba notícia de algum parente que mora longe. Boa fase no trabalho e bons ares com a grana. No amor, dê mais atenção ao seu par. Pode encontrar alguém legal onde costuma ir com frequência.

Touro

Cuidado com o acúmulo de funções: elas podem prejudicar seus momentos de lazer. No trabalho, libere a criatividade e inove! No romance, invista em um programa sensual para surpreender seu amor.

Gêmeos

Boa fase pra quem é autônomo. Quanto ao seu futuro profissional, as dúvidas vão surgir mas ouça seu coração. Na vida a dois, preste mais atenção no seu parceiro. Tudo indica que os romances que engatar nessa semana ficarão bem sérios.

Câncer

Ótima semana pra estudar, sair e conhecer novas pessoas. Nada de remoer dores e guardar mágoas, viu? No trabalho, tome cuidado com sua impaciência. Na vida a dois, tente ser mais compreensível com o par. Seu jeitinho sério vai seduzir alguém.

Leão

Fique atenta pois seu rendimento está sendo avaliado no trabalho. Talvez seja cobrada: então economize! Faça passeios com seus amigos e tente dar uma animada na vida a dois. Nos lances, não crie muitas expectativas, não!

Virgem

Ótimo momento pra argumentar, vender ou agitar reconciliações. Tudo indica que vai precisar equilibrar o que precisa e o que os outros querem que você faça. Na vida romântica, surpreenda seu par. O amor com ex pode voltar com tudo.

Libra

Mande embora todos os maus pensamentos nesta semana. Organização é a palavra-chave pra sua vida. Você vai ter muita sorte pra resolver todos os problemas com os parentes. Talvez se interesse por alguém comprometido. No amor, tente sair da rotina.

Escorpião

Boas energias para os afazeres de casa. Caso esteja desempregado, este é o momento pra mandar currículo. No amor, a sintonia vai falar mais alto e o clima estará ótimo. Tudo indica que alguém se declare pra você em breve.

Sagitário

Deixe sua vida financeira em ordem e se atente para os palpites dos seus amigos nos novos projetos. Nada de agir por impulso em todos os setores da sua vida. Na paquera, talvez encontre uma pessoa que seja exatamente como você. Ótima semana pra dar um gás no seu relacionamento.

Capricórnio

Acredite: sua melhor companhia será você! Suas qualidades serão valorizadas no seu trabalho. Você vai ter bastante ânimo na hora de estudar. No amor, ouça mais sua alma gêmea. Se está só, pode encontrar alguém que balance seu coraçãozinho.

Aquário

O reconhecimento virá, por isso: trabalhe pra valer! Talvez receba uma graninha a mais. Ótima fase pra se divertir com os amigos e pra abrir o coração pra paquera. No relacionamento, o desejo vai falar mais alto.

Peixes

Não leve as críticas profissionais pra vida pessoal. Terá ideias originais que resolverão muitos problemas. O poder de sedução estará no alto, o que fará com que você atraia muitos olhares.

Horóscopo nascido em 7 de setembro

Os nascidos a 07 de Setembro São do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São sentimentais e românticos, detalhistas e criativos, originais e muitas vezes esquisitos. Possuem espírito fraterno e gostam de fazer amizades, com pessoas do seu jeito e que tenham os mesmos interesses que os seus. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, de Júpiter. A soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, fraternos, atualizados, técnicos, precisos e dignos, originais, mas muito nervosos. Costumam se irritar fácil quando são provocados.

Horóscopo nascido em 8 de setembro

Os nascidos a 08 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São reservados, fechados e bastante prudentes. São conservadores e podem ser prejudicados por alguns preconceitos. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que lhes empresta simpatia, faz muitos amigos e os tornam populares e benquistos. São reconhecidos pelas suas virtudes e bondade e também pela inteligência incomum.

Horóscopo nascido em 9 de setembro

Os nascidos a 9 de Setembro são de Virgem com a personalidade de Virgem – Capricórnio. Gostam dos desafios e podem ter espírito de competição. São aventureiros e não tem medo de nada. Seu número principal é o 15, formado de 1, Sol, e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus, astro que simboliza a beleza em todas as formas, artes e o amor, a bondade excessiva, assim como, acaba em omissão e pouca sorte no amor.

Anjo do dia 7 de setembro

O anjo do dia é Haamiah, que protege principalmente aquele que vive em busca da verdade e da justiça. Faz conhecer as leis divinas e observar as leis dos homens com rigor. Faz conseguir vitórias nos processos judiciais. Inspira a gostar do Direito e a seguir carreira na Justiça. Mas também dá oportunidade de sucesso na Política.

Anjo do dia 8 de setembro

O anjo protetor do dia é Ierathel, que protege e defende de toda injustiça e crueldade. Faz ter sucesso em empreendimentos honestos. Faz o espírito resignado, diante das coisas inevitáveis. Faz esquecer as más lembranças e as más recordações. Faz amar a paz, a justiça, as ciências e o ensino.

Anjo do dia 9 de setembro

O anjo protetor do dia é Seheiah, que protege contra as enfermidades, os incêndios e as tragédias da natureza, assim como a queda de edifícios e os desmoronamentos. Dá prudência, boa saúde e longa vida. Faz reconhecer os erros e conseguir o perdão de seus pecados.