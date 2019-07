Horóscopo semanal de 6 a 13 de julho

Áries (21/3 a 20/4)

Controle sua impulsividade. Pode ganhar dinheiro, mas contenha os gastos. Boa fase para investir no seu aperfeiçoamento profissional. Momentos alegres com familiares. Pode ter conflitos com o par. Se está só, chamará atenção do seu alvo.

Touro (21/4 a 20/5)

Segure a irritação para não explodir fora de hora. A saúde vai merecer cuidados especiais. Pode assinar um contrato vantajoso. No serviço, terá boas ideias. Seja mais tolerante com a pessoa amada. Na paquera, vai encantar com sua simpatia.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Pode pintar indisposição. Pode receber proposta de emprego em outra cidade. Parcerias devem render grana extra. Em casa, evite confrontos. Na união, os desejos estarão à flor da pele. Chance de começar namoro. Terá sucesso na conquista.

Câncer (21/6 a 21/7)

O relacionamento com amigos ficará mais harmonioso. No serviço, procure terminar primeiro as tarefas que já domina. Boa recuperação em tratamento de saúde. Confie no seu taco na conquista. Tente não ser exigente no romance.

Leão (22/7 a 22/8)

Se você está procurando emprego, pode se destacar em entrevista ou concurso. Talvez se dê bem em sorteios ou premiações. No emprego, saberá convencer a chefia da sua capacidade. Se ama alguém, declare-se. Na vida a dois, invista no romantismo.

Virgem (23/8 a 22/9)

Terá sucesso em treinamentos ou testes. Cuidado com bate-bocas, fofocas e mal-entendidos. Saberá convencer a chefia com suas ideias. Na paquera, evite fazer cobranças ao seu alvo. Na relação amorosa, vai querer mais segurança.

Libra (23/9 a 22/10)

Fale menos e evite discutir com familiares. Terá sucesso na seleção de emprego e nos contatos de trabalho. Boa semana para organizar suas contas. Com seu charme, vai se destacar em encontros amorosos. Divirta-se ao lado da pessoa amada.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Siga sua intuição e não vai se arrepender. Use os seus dons e talentos para se destacar no emprego. Boa sorte para ganhar dinheiro e até em sorteios. Seu jeito misterioso vai atrair pretendentes. Na vida a dois, cuidado com o ciúme.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Preste mais atenção ao fazer acordos financeiros. Terá foco no trabalho e pode se aproximar de quem pensa como você. Em família, procure ouvir as opiniões antes de tomar decisões. Será importante confiar no seu amor. Pode rolar atração por colega.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Não abuse na alimentação. Evite falar demais no serviço. Acredite no seu potencial ao lidar com grana. Na paquera, pode ter mais sorte se abrir o coração. Com o par, muito companheirismo e harmonia.

Aquário (21/1 a 19/2)

Terá mais facilidade para sair de conflitos. Pode receber notícias da Justiça. Aposte na sua experiência para se destacar no emprego. Organize-se com grana. Na paquera, vai encantar com seu carisma. No romance, fale dos seus sentimentos.

Peixes (20/2 a 20/3)

Invista em tudo que possa melhorar seu currículo, ainda mais se procura emprego. Não gaste sua grana por impulso. Preste mais atenção aos seus sonhos: pode ter mensagem importante. Deve ter decepção no romance. Vai arrasar na conquista.

Horóscopo nascido no dia 06 de julho

Os nascidos a 6 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de capricórnio. São de boa aparência física, belos e de bom gosto. São sentimentais e apaixonados e muitas vezes exagerados na demonstração de seu afeto. Seu número principal é o 10, formado de Sol, 1 e de zero. O 1, que é o símbolo do Sol, que é luz e claridade, poder e autoridade, direção e mando, de liderança, egocentrismo, mas também de generosidade. O Sol que conduz ao poder, mas também à solidão.

Horóscopo nascido em 07 de julho

Os nascidos a 7 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Aquário. Podem ser tímidos esquisitos e muito fechados, retraídos e pessimistas. Gostam de ficar sozinhos e pensam diferente da maioria das pessoas. Gostam de ler, estudar, aprender e aumentar sempre seus conhecimentos. Seu número principal é o 11, número símbolo de fraternidade, que não pode ser simplificado. Este número gera pessoas idealistas e ligadas a movimentos que visem o bem comum. Faz ter problemas do sistema nervoso, assim como impulsos incontroláveis negativos.

Horóscopo nascido em 08 de julho

Os nascidos em 08 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Peixes. Eles são influenciados pelo elemento água, que os fazem vulneráveis e inconstantes. Isto poderá levá-los às más companhias e a seguir maus exemplos. Seu número principal é o 12, Mas que formam juntos o 3, de Júpiter, astro harmonioso, generoso, bom e de influência positiva, construtiva e elevada. Mas que confere duplicidade amorosa ou conjugal, em muitos casos.

Anjo do dia 06 de julho

O anjo protetor do dia 6 de julho é Menadel, que ajuda a conservar o emprego e os bens conquistados. Defende dos caluniadores, dos fofoqueiros e dos intrigantes. Ajuda a obter notícias de pessoas desaparecidas ou que estiverem distantes. Restitui os exilados à Pátria. Descobre bens esquecidos ou perdidos. Ajuda a se libertar dos vícios e dos maus costumes. Dá assistência material e espiritual.

Anjo do dia 07 de julho

O anjo protetor do dia 07 de julho é Aniel, que promove a harmonia entre as pessoas de caráter e de pensamentos diferentes. Dá vitórias em situações difíceis e desconfortáveis. Inspira os sábios, os cientistas e os filósofos. Confere diversos atributos, grande talento, alegria e generosidade. Leva ao conhecimento das Leis universais e divinas. Trás vitórias nas pesquisas e estudos.

Anjo do dia 08 de julho

O anjo protetor de hoje é Haamiah, que faz procurar e descobrir a verdade. Protege contra raios, eletricidade e ataques de animais ferozes. Ajuda nas obras de ordem espiritual. Tem domínio sobre os cultos religiosos e protege todos aqueles que vivem à procura da verdade e da Justiça.