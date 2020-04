Horóscopo semanal de 4 a 10 de abril

Áries

Mercúrio troca ótimas vibrações com Júpiter e Saturno, fortalecendo sua fé, energia e disposição para enfrentar e superar desafios. Se buscar um crush, pode se entusiasmar com alguém sedutor. Melhor poupar dinheiro e cultivar amizades.

Touro

Bora comer mais frutas, beber água e se alimentar corretamente! A Lua entra na fase Cheia e traz mais vitalidade para o seu signo, além de estimular suas iniciativas e conquistas no trabalho. No amor, o período será de entrosamento, companheirismo e sintonia com seu bem.

Gêmeos

A Lua tá dando um rolê na sua casa da conquista, Gêmeos! Isso quer dizer que seu carisma vai estar ótimo e a sua estrela vai brilhar nas paqueras. A saúde estará fortalecida, mas atenção: Marte briga com Urano e pode atiçar sua inquietação. Resista e evite sair da rotina!

Câncer

Notícias e acontecimentos envolvendo parentes estarão no centro das suas atenções e você terá mais pique e disposição para cuidar dos assuntos domésticos, organizar e embelezar sua casa. Pode rolar de começar um curso online e até um lance com um crush que pode ter futuro e se tornar muito especial com o tempo.

Leão

Mantenha distância e, se possível, fique em casa para continuar protegendo direitinho sua saúde em tempos de pandemia. E não fica triste, não, porque paqueras online vão ficar animadas e você pode se dar bem com um novo crush! No trabalho sua criatividade está elevada e ideias férteis devem rolar, ajudando a resolver imprevistos.

Virgem

Mercúrio forma aspecto maravilhoso com Júpiter e Plutão, soprando ventos promissores para os seus interesses profissionais, amorosos e pessoais. O clima com os parentes e o par será de harmonia, contentamento e muita cooperação. Há grandes possibilidades de engatar um lance gostoso com alguém que tem tudo a ver com você.

Libra

Libra, pode se preparar porque seu signo será o queridinho dos astros nesta semana e vai ganhar destaque ao receber a visita da Lua Cheia. Toda plena, a Lua vai reforçar seu carisma, te deixar popular e impulsionar suas metas profissionais.

Escorpião

A Lua entra na fase Cheia nesta terça-feira e mexe bastante com o estado emocional do nosso signo. Como essa mudança vai acontecer em seu inferno astral, a melhor estratégia é dar um up na sua energia com boa alimentação, descanso e positividade. Xô pensamentos negativos!

Sagitário

As coisas devem fluir sem obstáculos e você pode resolver vários assuntos nesses dias. Porém, Marte, que forma aspecto tenso com Urano, avisa que é bom redobrar os cuidados com a saúde e não se arriscar sem necessidade. Fique em casa, lave bem as mãos, capriche no álcool em gel e dê ouvidos às orientações de especialistas.

Capricórnio

A Lua fica Cheia, entra no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete levantar o seu prestígio profissional. Ela também energiza seu romance e traz ânimo à relação com o par. Apesar de todas as notícias boas, é melhor ficar atenta com questões materiais e gastos. É que Marte briga com Urano e aponta contratempos na parte financeira.

Aquário

Mercúrio, Júpiter e Plutão vão favorecer suas paqueras e seus interesses financeiros. É um bom momento para se guiar pelos seus instintos: sua intuição estará apurada e deve indicar os melhores caminhos. Mas ó, nada de fazer o rebelde sem causa; mostre mais tolerância com quem convive, principalmente com os parentes.

Peixes

O clima com o par, com os parentes e com os amigos será de grande integração e as coisas devem fluir como você espera. Na terça-feira, a Lua ingressa na fase Cheia, esquenta o astral da paixão e fortalece a sua percepção – principalmente pra lidar com dinheiro. Isso vai te ajudar a vencer desafios impostos pela treta entre Marte e Urano. Só tome cuidado para não torrar dinheiro à toa e controle o orçamento na ponta do lápis.

Horóscopo nascido em 4 de abril

Os nascidos no dia 4 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Leão. São bastante otimistas, possuem grande liderança e não gostam de serem mandados ou dirigidos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 5, número de Mercúrio, símbolo de comunicação, jovialidade, inteligência, simpatia, popularidade, raciocínio rápido e virtudes mentais e intelectuais. O 5 faz ter uma aparência eternamente jovem e otimista, que encanta e que atrai simpatias e atenções.

Horóscopo nascido em 5 de abril

Horóscopo nascido em 6 de abril

Os nascidos no dia 6 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São de porte nobre, belo e agradável. São diplomáticos também e às vezes contemporizam muito os problemas, até que eles aumentem, se esgotem, se compliquem ou se resolvam por si mesmos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 7, número símbolo de Netuno, que causa timidez, auto estima baixa e complexos íntimos. Confere dons especiais dos mais variados, que os fazem médiuns, videntes e missionários religiosos.

Anjo do dia 4 de abril

O anjo protetor do dia é Hekamiah, que faz alguém ocupar o cargo e o posto por seus méritos. Faz libertar-se dos inimigos e de opressores, bem como conseguir apoio e favores de pessoas de destaque. Dá caráter franco e previne contra seduções. É suscetível em questões de honra e fiel aos seus propósitos e juramento.

Anjo do dia 5 de abril

Anjo do dia 6 de abril

O anjo protetor do dia é Caliel, que leva a encontrar um defensor ou protetor, na pessoa de um advogado ou de um Juiz. Faz a verdade triunfar nos processos e a inocência ser revelada. Sua energia predispõe seu influenciado a ter vocação para o Direito, o ministério público e a magistratura. Mas faz ser habilidoso também com trabalhos manuais e artesanato.